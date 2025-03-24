Дизайн прототипа и UI для страниц товаров интернет-магазина
Разработала удобный и современный интерфейс карточки товара, оптимизировав визуальную подачу информации и процесс покупки. Дизайн адаптирован для всех устройств и передан разработчикам с готовыми UI-компонентами. Улучшена конверсия и удобство пользователей.Решение
1) Разработала удобную и структурированную карточку товара с акцентом на ключевые элементы.
2) Оптимизировала UX, упростив процесс выбора и покупки товара.
3) Проработала систему фильтров и сортировки для удобного поиска товаров.
4) Создала адаптивный дизайн, обеспечивающий комфортный просмотр на всех устройствах.
1) Улучшена навигация и удобство восприятия информации.
2) Дизайн стал визуально привлекательным и современным.
3) Повышена конверсия за счет понятной структуры карточки товара и CTA.
4) Дизайн передан разработчикам с детализированными UI-компонентами для быстрой реализации.