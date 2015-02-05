Дизайн сайта аквапарка "XXI век"

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Задача: обновить дизайн существующего сайта.
Обновленная версия сайта аквапар-21век.рф
Старая версия сайта www.park21.ru
Отдельной задачей было сделать интерактивную карту летнего и крытого аквапарка. Изначально дизайн был светлым, но пожелание клиента было сделать дизайн максимально ярко и красочно.