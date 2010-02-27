Дизайн сайта библиотеки АЛЕКСАНДРИЯ (внутрен стр.)

Заказчик: Васильев Сергей (alex_00)

Необходимо разработать дизайн для электронной библиотеки.

Адрес сайта http://www.alexandria.org.ua/

Бюджет ограничен, но хочется хороший дизайн.

Стандартные шаблоны не предлагать.

Заявки типа - вот наш сайт - звоните - договоримся не рассматриваю.

Спасибо за предложения! Пытаюсь определить того, кто мне подойдет, а для этого, как оказалось, надо немало времени!