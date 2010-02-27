Дизайн сайта библиотеки АЛЕКСАНДРИЯ (внутрен стр.)
Дизайн сайтов
Добавлена353 просмотра
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заказчик: Васильев Сергей (alex_00)
Необходимо разработать дизайн для электронной библиотеки.
Адрес сайта http://www.alexandria.org.ua/
Бюджет ограничен, но хочется хороший дизайн.
Стандартные шаблоны не предлагать.
Заявки типа - вот наш сайт - звоните - договоримся не рассматриваю.
Спасибо за предложения! Пытаюсь определить того, кто мне подойдет, а для этого, как оказалось, надо немало времени!