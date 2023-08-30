Дизайн сайта для CG студии Pique.
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
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Дизайн сайта для CG студии Pique, компания создает 3D визуализацию для различных сфер. Подобрана палитра цветов с неоновым акцентным оттенком.
Задача:
Сделать дизайн в современном стиле, лендинг с описанием деятельности компании, портфолио и услугами.
Страницы:
Главная.
Услуги.
Версии экранов:
Десктоп.
Планшет.
Мобильный.
Подробнее:
https://www.behance.net/gallery/178746695/PIQUE-CG-STUDIO-WEBSITE-DESIGN