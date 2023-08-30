Дизайн сайта для CG студии Pique, компания создает 3D визуализацию для различных сфер. Подобрана палитра цветов с неоновым акцентным оттенком.

Задача:

Сделать дизайн в современном стиле, лендинг с описанием деятельности компании, портфолио и услугами.

Страницы:

Главная.

Услуги.

Версии экранов:

Десктоп.

Планшет.

Мобильный.

Подробнее:

https://www.behance.net/gallery/178746695/PIQUE-CG-STUDIO-WEBSITE-DESIGN