Дизайн сайта для CG студии Pique.

Дизайн сайтов
Добавлена
4 месяца назад
1 просмотр
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Дизайн сайта для CG студии Pique, компания создает 3D визуализацию для различных сфер. Подобрана палитра цветов с неоновым акцентным оттенком.

Задача:

Сделать дизайн в современном стиле, лендинг с описанием деятельности компании, портфолио и услугами.

Страницы:

  • Главная.

  • Услуги.

Версии экранов:

  • Десктоп.

  • Планшет.

  • Мобильный.

Подробнее:

https://www.behance.net/gallery/178746695/PIQUE-CG-STUDIO-WEBSITE-DESIGN