Дизайн сайта для частной авиакомпании Jet.

Дизайн сайтов
Добавлена
2 месяца назад
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Дизайн сайта для частной авиакомпании Jet. Компания занимается частными перевозками, сдает самолеты в аренду, продает самолеты и организует стоянку для воздушного транспорта.

Задача:

Сделать минималистичный, воздушный дизайн, где будут понятно отражены услуги компании.

Страницы:

  • Главная.

  • О нас.

  • Услуги.

  • Самолеты.

  • Билеты.

  • Форма офорления заявок.

  • Форма оформления и покупки билетов.

Версии экранов:

  • Десктоп.

  • Планшет.

  • Мобильный.

Полный проект тут:

https://www.behance.net/gallery/181595647/BRANDING-WEB-DESIGN-AIRLINE-JET