Дизайн сайта для частной авиакомпании Jet.
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Дизайн сайта для частной авиакомпании Jet. Компания занимается частными перевозками, сдает самолеты в аренду, продает самолеты и организует стоянку для воздушного транспорта.
Задача:
Сделать минималистичный, воздушный дизайн, где будут понятно отражены услуги компании.
Страницы:
Главная.
О нас.
Услуги.
Самолеты.
Билеты.
Форма офорления заявок.
Форма оформления и покупки билетов.
Версии экранов:
Десктоп.
Планшет.
Мобильный.
Полный проект тут:
https://www.behance.net/gallery/181595647/BRANDING-WEB-DESIGN-AIRLINE-JET