Дизайн сайта для частной авиакомпании Jet. Компания занимается частными перевозками, сдает самолеты в аренду, продает самолеты и организует стоянку для воздушного транспорта.

Задача:

Сделать минималистичный, воздушный дизайн, где будут понятно отражены услуги компании.

Страницы:

Главная.

О нас.

Услуги.

Самолеты.

Билеты.

Форма офорления заявок.

Форма оформления и покупки билетов.

Версии экранов:

Десктоп.

Планшет.

Мобильный.

Полный проект тут:

https://www.behance.net/gallery/181595647/BRANDING-WEB-DESIGN-AIRLINE-JET