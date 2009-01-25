Дизайн сайта для экологического портала "Эко-лаб". Утвержден заказчиком и оплачен полностью. К сожалению, веб-студия, подрядившаяся сделать сайт, не использовала этот дизайн, а сляпала нечто... кому интересно можете посмотреть здесь http://eco-lab.ru/