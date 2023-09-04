Дизайн сайта для ивент площадки The Sun Event
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Клиент:
The Sun Event– загородный комплекс с шатром сферической формы в стиле Hi-tech на берегу озера Сенеж. Это площадка премиум класса, на которой проводят свои свадьбы и мероприятия множество медийных личностей.
Несмотря на большую стоимость, этот загородный комплекс всегда забронирован на месяцы вперед. Я уже работал с заказчицей на других проектах по дизайну Taplink (ее второй бизнес). Поэтому у нас уже была выстроена коммуникация и вопрос о выборе дизайнера у них не стоял).
Задача:
Передо мной стояла задача полностью обновить сайт и сформировать фирменный стиль.
Основные пожелания:
Сделать акцент, что площадка у озера
Премиум сегмент, красивые люди и виды. Должно выглядеть дорого
Нежно, не темно, чтобы ассоциировалось с праздником и свадьбой в частности