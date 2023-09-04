Дизайн сайта для ивент площадки The Sun Event

Клиент:

The Sun Event– загородный комплекс с шатром сферической формы в стиле Hi-tech на берегу озера Сенеж. Это площадка премиум класса, на которой проводят свои свадьбы и мероприятия множество медийных личностей.



Несмотря на большую стоимость, этот загородный комплекс всегда забронирован на месяцы вперед. Я уже работал с заказчицей на других проектах по дизайну Taplink (ее второй бизнес). Поэтому у нас уже была выстроена коммуникация и вопрос о выборе дизайнера у них не стоял).

Задача:

Передо мной стояла задача полностью обновить сайт и сформировать фирменный стиль.

Основные пожелания: