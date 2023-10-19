Дизайн сайта для компании международных грузоперевозок

Международная компания грузоперевозок «carGO» — успешное предприятие, занимающееся перемещением грузов по 22 странам мира.

Стильный веб-сайт позволяет «carGO» обеспечить не только присутствие в Интернете, но и привлекать новых клиентов. Дизайн сайта подчеркивает профессионализм и надежность компании, способствуя повышению узнаваемости бренда.

Дизайн был составлен по референсам Заказчика.

Срок исполнения - 1 неделя (без правок).

3 версии макета - desktop, tablet, mobile.

Цена - 280$.