Дизайн сайта для компании международных грузоперевозок
Дизайн сайтов
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2 месяца назад
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Международная компания грузоперевозок «carGO» — успешное предприятие, занимающееся перемещением грузов по 22 странам мира.
Стильный веб-сайт позволяет «carGO» обеспечить не только присутствие в Интернете, но и привлекать новых клиентов. Дизайн сайта подчеркивает профессионализм и надежность компании, способствуя повышению узнаваемости бренда.
Дизайн был составлен по референсам Заказчика.
Срок исполнения - 1 неделя (без правок).
3 версии макета - desktop, tablet, mobile.
Цена - 280$.