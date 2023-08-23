Дизайн сайта для компании по изготовлению кресла-качалок

Данный проект является дизайн-концептом сайта, для голландской фирмы по изготовлению кресла-качалок на заказ, которые они изготовляют индивидуально под каждого клиента. Также на сайте предусмотрена продажа готовых изделий и разработана страница блога с переходом на отдельный новостной эпизод.

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