Дизайн сайта для компании по изготовлению кресла-качалок
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Данный проект является дизайн-концептом сайта, для голландской фирмы по изготовлению кресла-качалок на заказ, которые они изготовляют индивидуально под каждого клиента. Также на сайте предусмотрена продажа готовых изделий и разработана страница блога с переходом на отдельный новостной эпизод.