Дизайн сайта для компании, предоставляющей услуги аренды генераторов.

Задача: Разработать понятный и удобный интерфейс, который поможет пользователям быстро подобрать нужный генератор для своих целей, ознакомиться с характеристиками оборудования и оформить аренду.

Решение:

- Создан стильный и современный дизайн с акцентом на простоту навигации.

- Главная страница включает ключевую информацию: популярные модели генераторов, преимущества компании и условия аренды.

- Реализована удобная система фильтров для поиска генераторов по мощности, типу топлива и другим параметрам.

- Интуитивно понятная карточка товара с характеристиками, ценой и кнопкой "Заказать".

- Дизайн адаптирован для мобильных устройств, чтобы обеспечить комфортное использование на любых экранах.

Результат: Удобный и функциональный сайт, который помогает клиентам компании быстро находить и арендовать генераторы, а бизнесу — увеличивать количество заявок.

Инструменты: Figma, Adobe Photoshop.