Дизайн сайта для компании, предоставляющей услуги аренды генераторов.
Задача: Разработать понятный и удобный интерфейс, который поможет пользователям быстро подобрать нужный генератор для своих целей, ознакомиться с характеристиками оборудования и оформить аренду.
Решение:
- Создан стильный и современный дизайн с акцентом на простоту навигации.
- Главная страница включает ключевую информацию: популярные модели генераторов, преимущества компании и условия аренды.
- Реализована удобная система фильтров для поиска генераторов по мощности, типу топлива и другим параметрам.
- Интуитивно понятная карточка товара с характеристиками, ценой и кнопкой "Заказать".
- Дизайн адаптирован для мобильных устройств, чтобы обеспечить комфортное использование на любых экранах.
Результат: Удобный и функциональный сайт, который помогает клиентам компании быстро находить и арендовать генераторы, а бизнесу — увеличивать количество заявок.
Инструменты: Figma, Adobe Photoshop.