Дизайн сайта для магазина виниловых пластинок Vinyl Pro.

Дизайн сайтов
Добавлена
3 месяца назад
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Дизайн сайта для магазина виниловых пластинок Vinyl Pro, онлайн-магазин c винтажными и новыми пластинками.

Задача:

Сделать дизайн отражающий атмосферу бренда. Выбрать акцентные цвета, сделать мокапы для пластинок, чтобы были видны обложки.

Страницы:

  • Главная.

  • Каталог.

  • Корзина.

  • Карточка товара.

Версии экранов:

  • Десктоп.

  • Планшет.

  • Мобильный.

Подробнее:

https://www.behance.net/gallery/179943843/VINYL-PRO-WEB-DESIGN-VINYL-RECORD-STORE