Дизайн сайта для магазина виниловых пластинок Vinyl Pro.
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Дизайн сайта для магазина виниловых пластинок Vinyl Pro, онлайн-магазин c винтажными и новыми пластинками.
Задача:
Сделать дизайн отражающий атмосферу бренда. Выбрать акцентные цвета, сделать мокапы для пластинок, чтобы были видны обложки.
Страницы:
Главная.
Каталог.
Корзина.
Карточка товара.
Версии экранов:
Десктоп.
Планшет.
Мобильный.
Подробнее:
https://www.behance.net/gallery/179943843/VINYL-PRO-WEB-DESIGN-VINYL-RECORD-STORE