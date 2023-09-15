Дизайн сайта для магазина виниловых пластинок Vinyl Pro, онлайн-магазин c винтажными и новыми пластинками.

Задача:

Сделать дизайн отражающий атмосферу бренда. Выбрать акцентные цвета, сделать мокапы для пластинок, чтобы были видны обложки.

Страницы:

Главная.

Каталог.

Корзина.

Карточка товара.

Версии экранов:

Десктоп.

Планшет.

Мобильный.

Подробнее:

https://www.behance.net/gallery/179943843/VINYL-PRO-WEB-DESIGN-VINYL-RECORD-STORE