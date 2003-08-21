Дизайн сайта для NFT коллекции "Sougen"
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
месяц назад
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В ходе работы был выполнен дизайн сайта для всех видов устройств. Написание текстов на анлийском языке. Срок работы 9 дней
Ссылка на дизайн-кейс:
https://www.behance.net/gallery/160928143/Sougen-NFT-Collection-website-design