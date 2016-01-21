Дизайн сайта для салона красоты "Сидней"

sydney.dn.ua

В качестве фона сайта выбрана текстура крокодильей кожи (по просьбе клиента) по ассоциации "Сидней - Австралия - кенгуру, крокодилы и прочая живность"

Каждому сезону соответствует своя девушка на главной странице сайта. Например зимой у неё появляется елка на голове )))