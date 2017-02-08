Дизайн сайта для школы игры на гитаре Guitar-Solo

Добавлена
7 лет назад
134 просмотра
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Было разработано 4 прототипа сайта.

Проведено сплит тестирование заголовков, а также кнопок.