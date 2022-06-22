Дизайн сайта и логотипа | UI/UX | Брендинг

КЛИЕНТ

Молодой развивающийся бренд одежды. Ассортимент магазина включает одежду, обувь и аксессуары.

ЗАДАЧА

Запрос клиента - создать концептуальный дизайн сайта. Сайт должен включать лендинг с основной информацией, каталог и карточки товара.

Целевая аудитория - мужчины и женщины от 20 до 35 лет, которые предпочитают удобную и стильную одежду в спортивном стиле.

РЕШЕНИЕ

✅ Ярко-оранжевый цвет как отличительная особенность бренда. Цвет ассоциируется с солнцем, огнем, раскрепощенностью и выразительностью.

✅ Минимализм. В дизайне преобладают чистые цвета и простые формы, которые помогают привлечь внимание покупателя и мотивировать к совершению покупки.

✅ Шрифт Montserrat ассоциируется с урбанистической типографией Америки первой половины ХХ века. Сочетает в себе элитарный и уличный стиль.

РЕЗУЛЬТАТ

Простой, стильный, интуитивный дизайн, позволяющий покупателям быстро разобраться в сайте и совершить покупку.

Если Вы хотите, чтобы я создала дизайн Вашего сайта, буду рада обсудить Ваш проект в любое время 🤝