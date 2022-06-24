Дизайн сайта | Концепт

КЛИЕНТ
Проект создан в рамках обучения и посвящен творчеству и жизни Рене Магритта.
ЗАДАЧА
Создать дизайн сайта, отражающий творчество художника.
РЕШЕНИЕ
✅ Структура сайта состоит из 7 страниц: главная, биография, картины, мероприятия, страница выбранного мероприятия, статьи, страница выбранной статьи.
✅ В качестве логотипа использован автограф Рене Магритта.
✅ Главными составляющими дизайна являются картины художника.
✅ В дизайне преобладают приглушенные цвета, доминирующие в работах Магритта.
✅ Использованны три вида шрифта: Open Sans, Pacifico, Oswald
РЕЗУЛЬТАТ
Сайт содержит много информации о художнике и полностью передает характер его работ.
Если Вы хотите, чтобы я создала дизайн Вашего сайта, буду рада обсудить Ваш проект в любое время 🤝