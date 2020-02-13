Дизайн сайта "Кранопресненские бани" + UI кит

Задача:

Создать лендинг с функцией разводящей страницы, которая будет содержать информацию о проектах заказчика.

Реализация:

Чтобы сэкономить время пользователя, ссылки на сайты проектов вынесены на первый экран. Соблюдена иерархичность контента: сначала взгляд падает на логотип (пользователь понимает, где он находится), затем - на баннер с акциями и специальными предложениями, затем - на список проектов. Дополнительно предлагаем ознакомиться с новостями и связаться с представителями каждого направления.

Стилевая концепция подбиралась на основе фасада здания, в котором располагается комплекс: лофт, красный кирпич.