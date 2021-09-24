Дизайн сайта наркологической клиники

Добавлена
2 года назад
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Дизайн сайта для клиники с мобильной версией и ui kit для разработчика

Сформулировано УТП для слайдера на основе предоставленого контента.

Определение ЦА - родственники зависимых

Цвета - были пожелания чтобы сайт держал в напряжении, но и вызывал доверие, острые углы в дизайне.

Сделан прототип по тексту заказчика.