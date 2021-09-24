Дизайн сайта наркологической клиники

Дизайн сайта для клиники с мобильной версией и ui kit для разработчика

Сформулировано УТП для слайдера на основе предоставленого контента.

Определение ЦА - родственники зависимых

Цвета - были пожелания чтобы сайт держал в напряжении, но и вызывал доверие, острые углы в дизайне.

Сделан прототип по тексту заказчика.