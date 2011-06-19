Дизайн сайта «NewYearTime»
Дизайн сайтов
Добавлена142 просмотра
13 лет назад
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http://iljamiskov.com/portfolio/2010/sites/newyeartime/
«NewYearTime» — это сайт, состоящий из одной и только одной страницы.
Задача такого сайта — ясно и точно донести информацию, сколько времени осталось до конкректного события (в данном случае Нового Года). Однако такие сайты по-прежнему бессмысленны. Можно и самому посмотреть в календарь и понять, сколько же осталось. Но такие сайты все-же делают и мне приходится их дизайнить.