Дизайн сайта «NewYearTime»

http://iljamiskov.com/portfolio/2010/sites/newyeartime/

«NewYearTime» — это сайт, состоящий из одной и только одной страницы.

Задача такого сайта — ясно и точно донести информацию, сколько времени осталось до конкректного события (в данном случае Нового Года). Однако такие сайты по-прежнему бессмысленны. Можно и самому посмотреть в календарь и понять, сколько же осталось. Но такие сайты все-же делают и мне приходится их дизайнить.