Дизайн сайта «Новости.ru»

http://iljamiskov.com/portfolio/2011/sites/novostiru/

Был разработан дизайн небольшого, любительского новостного сайта.

Содержимое как ни как — скромное для новостного сайта, но зато пользователю предоставляется только самая важная информация. Даешь «последние новости» и «рубрики»! А прочие колонки с погодой или курсами валют пусть идут в топку.