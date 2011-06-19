Дизайн сайта «Новости.ru»
Дизайн сайтов
Добавлена130 просмотров
13 лет назад
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http://iljamiskov.com/portfolio/2011/sites/novostiru/
Был разработан дизайн небольшого, любительского новостного сайта.
Содержимое как ни как — скромное для новостного сайта, но зато пользователю предоставляется только самая важная информация. Даешь «последние новости» и «рубрики»! А прочие колонки с погодой или курсами валют пусть идут в топку.