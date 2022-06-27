Дизайн сайта | PaaS | Иллюстрации

КЛИЕНТ

Шведская компания, которая создает отчеты и интерфейсы на основе собственной уникальной платформы.

ЗАДАЧА

Запрос клиента - сделать дизайн сайта, используя определенные цвета. Создать иллюстрации, имитирующие веб-интерфейс.

РЕШЕНИЕ

✅ Основные идеи выделены в тексте цветом.

✅ Добавлены геометрические формы для повышения узнаваемости.

✅ Информация поделена на блоки

РЕЗУЛЬТАТ

Новый дизайн сайта помог привлечь в 4 раза больше клиентов.

Если Вы хотите, чтобы я создала дизайн Вашего сайта, буду рада обсудить Ваш проект в любое время 🤝