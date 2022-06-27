Дизайн сайта | PaaS | Иллюстрации

КЛИЕНТ
Шведская компания, которая создает отчеты и интерфейсы на основе собственной уникальной платформы.
ЗАДАЧА
Запрос клиента - сделать дизайн сайта, используя определенные цвета. Создать иллюстрации, имитирующие веб-интерфейс.
РЕШЕНИЕ
✅ Основные идеи выделены в тексте цветом.
✅ Добавлены геометрические формы для повышения узнаваемости.
✅ Информация поделена на блоки
РЕЗУЛЬТАТ
Новый дизайн сайта помог привлечь в 4 раза больше клиентов.
Если Вы хотите, чтобы я создала дизайн Вашего сайта, буду рада обсудить Ваш проект в любое время 🤝