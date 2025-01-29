Дизайн сайта парфюмерного бутика "Fakoshima Perfumes"

Fakoshima Perfumes — это премиальный бутик, предлагающий коллекцию редкой нишевой парфюмерии. Основной задачей проекта стало создание элегантного и эстетически привлекательного сайта, который отразит утонченность бренда, предоставит пользователям возможность ознакомиться с коллекцией ароматов и легко оформить покупку. На создание дизайна сайта и адаптивов ушло примерно 20 дней.

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