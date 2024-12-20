Дизайн сайта: Пластиковые окна. Пример работы

Привет! Я дизайнер веб-сайтов и работаю на платформе Figma. Если вы ищете свежий взгляд и качественный дизайн по доступной цене, вы попали по адресу!



Доступная стоимость : Я готова предложить выгодные условия, так как сейчас активно работаю над наращиванием портфолио.

Бесплатные правки : Для меня важно, чтобы вы остались довольны результатом, поэтому правки включены в стоимость!

Опыт работы : Несмотря на то, что я новичок, у меня уже есть выполненные проекты для реальных заказчиков. Вы можете посмотреть примеры работ в моём портфолио.

Ответственность и внимание к деталям: Я ценю ваше время и стараюсь выполнить работу качественно и в срок.

Почему стоит выбрать меня:

Буду рада создать для вас современный и удобный дизайн, который понравится вам и вашим клиентам! Давайте вместе воплощать ваши идеи в жизнь.



Что требуется от клиента:

Описание проекта: Расскажите, что именно нужно — лендинг, многостраничный сайт, интернет-магазин или что-то ещё.

Целевая аудитория: Кому предназначен ваш сайт? Чем вы хотите привлечь посетителей?

Примеры или референсы: Если у вас есть сайты, дизайн которых вам нравится, поделитесь ссылками. Это поможет мне лучше понять ваш вкус и ожидания.

Текст и контент: Готовые тексты, изображения, логотипы и другая информация, которую нужно использовать на сайте. Если чего-то нет, можем обсудить варианты.

Пожелания по стилю: Цветовая палитра, шрифты, общая атмосфера дизайна (минимализм, яркость, строгость и т.д.).

Функционал: Какие блоки или элементы важны? Например, форма обратной связи, слайдер, отзывы, карточки товаров и т.д.

Сроки и бюджет: Когда вам нужно получить готовый проект и какой бюджет вы готовы выделить?

Буду рада работать с вами! Чем больше деталей вы предоставите, тем лучше я смогу понять ваши ожидания и создать дизайн, который вас полностью устроит.

Так же я помогу составить вам Техническое Задание, если вы ещё не уверены или четко не сформировали его.