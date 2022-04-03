Дизайн сайта по продаже сайдинга для домов

Заказчиком была поставлена задача: Проработать смысловую упаковку и дизайн сайта, затем перенести его на хостинг. Настроить рекламу и протестировать эффективность сайта, так как компания только открывалась, сначала нужно было понять какой канал трафика будет лучше приводить клиентов.

На реализацию данного запроса в первые 2 дня, после запуска рекламы, было выделено 5000₽ рекламного бюджета.

Как был решен данный запрос: За 10 дней мы провели тщательный анализ конкурентов, "достали" ключевые смыслы и упаковали всё это в виде сайта. Во время верстки и программирования была выбрана платформа Тильда, так как она лучше всего подходила нам.

Затем мы перешли к настройке рекламы. Исходя из анализа целевой аудитории мы решили запустить контекстную рекламу в Яндексе, так как там больше всего было собрано нашей ЦА.

На ее настройку ушло 3 дня, все было сделано достаточно на скорую руку, но четко направлено "в цель". И вот мы перешли к самому интересному — запуску рекламы и сайта.

Мы начали крутить рекламу по ключевым словам в 07:00, в 12:04 было уже 137 кликов (переходов на сайт) из которых оставлено заявок 15 шт. Все заявки приходили в специальный телеграмм бот и менеджеры начали их обрабатывать. И вот уже за 5 часов был потенциальный клиент, который в последующем закрылся на 142.000₽.

При подсчетах мы выяснили, что цена клика-в закрытие клиента составила 760₽. Это очень хороший показатель.

Конечно, в процессе работы было много других важных моментов, но я постарался отразить самую суть.