Дизайн сайта реабилитационного центра Reban

Дизайн сайтов
Добавлена
2 месяца назад
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Дизайн главной страницы сайта реабилитационного центра REBAN и лого для него. 
Название организации REBAN подразумевается как Реабилитация Алкоголиков и Наркоманов 
тематика сайта – реабилитационный цетр для зависимых людей.

Основная идея в логотипе – протянутая рука помощи. Эта же символика сквозной нитью в дизайне сайта, но ненавязчиво – через выбранные для сайта фото.
Цвета – оттенки синего и белый чтобы подчеркнуть, что специалисты центра профессиональные врачи и вызвать доверие.