Дизайн сайта реабилитационного центра Reban

Дизайн главной страницы сайта реабилитационного центра REBAN и лого для него.

Название организации REBAN подразумевается как Реабилитация Алкоголиков и Наркоманов

тематика сайта – реабилитационный цетр для зависимых людей.



Основная идея в логотипе – протянутая рука помощи. Эта же символика сквозной нитью в дизайне сайта, но ненавязчиво – через выбранные для сайта фото.

Цвета – оттенки синего и белый чтобы подчеркнуть, что специалисты центра профессиональные врачи и вызвать доверие.