Дизайн сайта реабилитационного центра Reban
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн главной страницы сайта реабилитационного центра REBAN и лого для него.
Название организации REBAN подразумевается как Реабилитация Алкоголиков и Наркоманов
тематика сайта – реабилитационный цетр для зависимых людей.
Основная идея в логотипе – протянутая рука помощи. Эта же символика сквозной нитью в дизайне сайта, но ненавязчиво – через выбранные для сайта фото.
Цвета – оттенки синего и белый чтобы подчеркнуть, что специалисты центра профессиональные врачи и вызвать доверие.