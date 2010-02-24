Дизайн сайта стилиста Анастасии Винокуровой

Дизайн сайтов
Добавлена
14 лет назад
2089 просмотров
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http://imagea.ru/

Для сайта разработаны страницы с большой шапкой и маленькой. В портфолио превью не соответствует реализованному макету, это два разных нарисованных варианта главной страницы. Дизайн находится на движке wordpress.