Дизайн сайта стилиста Анастасии Винокуровой
Дизайн сайтов
Добавлена2089 просмотров
14 лет назад
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Для сайта разработаны страницы с большой шапкой и маленькой. В портфолио превью не соответствует реализованному макету, это два разных нарисованных варианта главной страницы. Дизайн находится на движке wordpress.