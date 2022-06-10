Дизайн сайта ТСН Новострой

Задача была создать многостраничный сайт для компании по продаже ЖК с полноценной дизайн системой, повысить коммерческую эффективность сайта, расширить функциональные возможности сайта в с целью получения дополнительных конкурентных преимуществ
Этапы:
- бриф(сбор медиаматериалов от клиента, их анализ)
- конкурентный анализ
- прототипирование,user flow
- поиск визуальных решений
- детальная проработка макета, мобильная и планшетная адаптивы, дизайн система
- передача всех исходных материалов клиенту
Каждый этап согласуется с клиентом
Используемые инструменты: Figma(авто лэйаут, компоненты), Illustrator