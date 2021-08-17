Дизайн сайта - визитки для строй компании в Катаре

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн разрабатывался для арабоязычных стран, согласно американской модели сайтостроения. Согласно поставленной задачи заказчика вначале был разработан на тёмном фоне (тёмная тема), которая в последствии была переделана самостоятельно заказчиком в светлую, что немного уменьшило красоту дизайна сайта. Однако не смотря на это, сам сайт абсолютно уникальный и все его элементы смотрятся неповторимо индивидуально и привлекательно.
Ссылка на сайт - https://ascon-trading.com/