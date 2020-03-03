Web-дизайн, который работает! Яркие продуманные сайты с акцентом на потребителя

Моя основная специализация — это:

Дизайн сайтов. От визитки и Интернет-магазина до лендинга и портала. Никаких шаблонов, все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям в соответствии с разработанными прототипами (если они требуются). Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона (обычно это 1280 px, 768 px и 320 px, соответственно, но мы можем выбрать с вами абсолютно любые, необходимые вам разрешения). В работе я использую не только инструментарий дизайнера (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator), но и глубокие практические знания в области маркетинга и психологии рекламы (за плечами — высшее рекламное образование с красным дипломом и опыт работы в крупных компаниях). Это эффективное сочетание позволяет разрабатывать мне по-настоящему продуманный, современный и работающий дизайн.

Дизайн и анимация рекламных баннеров. Я разрабатываю красочные и эффективные баннеры в форматах GIF/JPEG/PNG (Flash и HTML5 не занимаюсь).

Дизайн мобильных приложений. Мобильными приложениями, для которых я разрабатываю дизайн, легко пользоваться, у них доступная навигация, продуманный интерфейс и качественное оформление. Я стараюсь вложить в разработку весь свой опыт и подхожу индивидуально к каждой задаче.

Также я занимаюсь:

Дизайном полиграфии. Визитки, буклеты, листовки, конверты, рекламные модули в печатные издания и т.п.

Как я работаю:

Внимательно изучаю задачу, стараюсь максимально погрузиться в предмет разработки. Здесь иногда я прибегаю к помощи своих заказчиков, ведь тематика проектов бывает самой разной: от простых («строительство бань на Селигере» или «финансовые микрозаймы») до таких специфических, как «размножение икромечущих рыб» или «устранение плесени в промышленных сооружениях». И, само собой разумеется, я как дизайнер не могу разбираться во всем этом многообразии тем. Впрочем, каждый раз погружаясь в тот или иной проект, я становлюсь немного то строителем, то банкиром, то доставщиком пиццы — и это здорово!

Обозначаю четкие сроки и бюджет на разработку. Комплексный подход к изучению документации по проекту (бриф, ответы на вопросы, сопутствующий материал и пр.) позволяет мне сделать точную калькуляцию проекта до старта работ. Ни бюджет, ни сроки не меняются в ходе рабочего процесса. Но есть исключения. Например, клиент решает внести изменения в первоначальную задачу и увеличить объем работ, что может внести свои корректировки в оценку проекта (в денежном и календарном эквивалентах). На всем протяжении работы над проектом я нахожусь в постоянном контакте с заказчиком. Однако, я — обычный человек, и у меня тоже могут произойти какие-то изменения рабочего и/или личного графиков. В этом случае я всегда заранее информирую заказчика о грядущих отклонениях от плана. Если это критично для сроков сдачи проекта — даю скидки и дарю бонусы по дизайну. Разумные люди всегда могут договориться.

Беру предоплату в размере от 20 до 50%. Чтобы понимать, что заказчик настроен решительно и намерен работать именно со мной, я договариваюсь об авансовом платеже. К сожалению, нередки случаи, когда горе-посредники набирают у фрилансеров множество работ без предоплаты и внезапно «исчезают», далее используя полученные бесплатно наработки в своих коммерческих целях. С другой стороны, история знает много примеров, когда нерадивые дизайнеры, взяв предоплату, также пропадают в неизвестном направлении. Такие мошенники бросают тень на честных и добросовестных заказчиков и дизайнеров, поэтому я всегда готов найти разумный компромисс с человеком, обратившимся ко мне, и начать работу без предоплаты, но на определенных условиях. Например, я рисую один экран лендинга и если он устраивает заказчика, он переводит мне предоплату и мы работаем по обычной моей схеме (если набросок не нравится, мы желаем друг другу удачи и расходимся). И кстати: если финальный результат не устроит заказчика настолько, что правками делу не поможешь, — я верну аванс в полном объеме.

Я спокойно отношусь к замечаниям и правкам. Ситуации бывают разные и как бы детально мы не прорабатывали бриф и прочую рабочую документацию по проекту, зачастую на выходе могут возникнуть моменты, которые не до конца устраивают заказчика. Я нацелен на 100% утверждение результата клиентом, поэтому все аргументированные и обоснованные правки вношу бесплатно. Конечно, это не относится к дополнениям к первоначальной задаче, что обычно я расцениваю как работу сверх обозначенного ранее бюджета. С другой стороны, и здесь все условно и зависит от масштабов: если клиент просит сделать ему favicon или нарисовать дополнительное выпадающее меню — брать за это деньги я не могу. Лишние пять минут времени впоследствии могут обернуться для меня новым интересным проектом от этого заказчика или его положительной рекомендацией другому человеку — и я это прекрасно понимаю.

Передаю исходники в удобном для работы виде. После завершения проекта я готовлю для заказчика пакет исходников — в том виде, в котором с ними будет легко и просто работать и впоследствии (например, верстальщику или программисту). Все файлы имеют понятные наименования (не «h15157.psd», а «projectname-catalog.psd»), сам исходник разделен на логические и тематические группы слоев, также имеющие «говорящие» названия. Шрифты — в одной папке, картинки в другой, исходники для планшета в третьей и т.д. Все мои макеты рисуются по адаптивной сетке, я готовлю «ховеры» (состояния активных элементов при наведении курсора) и никогда не пропадаю из поля зрения заказчика после завершения проекта: часто у верстальщика или программиста возникают вопросы, которые мы решаем совместно. Кстати, совершенно, бесплатно с моей стороны.

Прайс-лист

Каждый проект по-своему уникален, однако, любой заказчик хочет услышать какие-то цифры. Некие отправные точки, позволяющие ему понять, в какой ценовой категории предлагает свои услуги дизайнер. Итак:

Дизайн главной страницы — 50$ ($250)*

Дизайн одной внутренней страницы — $25 ($35)*

Дизайн лендинга (7 экранов) — $100 ($250)*

Дизайн рекламного баннера (GIF/JPEG/PNG) — $10

Это — типовые расценки на типовые услуги типового объема. Другими словами, если это будет обычный лендинг на 7 экранов, стоить это будет $100. Если сюда добавится адаптив, — уже $250.

* Цена в скобках указана за дизайн с учетом адаптива (десктоп, планшет и смартфон).

Способы оплаты

Я принимаю оплату на карту VIZA . Если у вас нет возможности воспользоваться VIZA, но вы хотите предложить мне интересный проект, — пишите! Обязательно найдем подходящее решение.

Мои контакты

График работы: понедельник — пятница (с 9:00 до 22:00), выходные и праздничные дни — по договоренности.