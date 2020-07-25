Дизайн сайтов

- Создание сайтов -

Landing page/Одностраничный сайт на Tilda

- Дизайн сайта -

Разработка дизайна сайта в Figma

- Ребрендинг -

Доработка сайта, создание логотипа, разработка фирменного стиля.

- Консультация по продвижению -

SEO-продвижение, контекстная реклама, таргетированная реклама.

Возможны 4 варианта работы:

1)Наполнение сайта вашими готовыми картинками и текстами и верстка;

2)Создание сайта с нуля, используя нулевые блоки на Tilda.Вы контролируете создание сайта и можете вносить правки (их количество обговаривается заранее).

3)Разработка дизайна сайта без дальнейшей верстки.

4)Все вышеперечисленное + консультация по дальнейшему продвижению.

- Бесплатно -

1.Внесение 4 правок;

2.Подключение домена и посадка на хостинг;

3.Аудит существующего сайта.

- Срок выполнения работы -

От 5 дней (доплата за ускоренное выполнение - 3 дня)

- Стоимость-

Обсуждается индивидуально