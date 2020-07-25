Дизайн сайтов

- Создание сайтов -
Landing page/Одностраничный сайт на Tilda
- Дизайн сайта -
Разработка дизайна сайта в Figma
- Ребрендинг -
Доработка сайта, создание логотипа, разработка фирменного стиля.
- Консультация по продвижению -
SEO-продвижение, контекстная реклама, таргетированная реклама.
Возможны 4 варианта работы:
1)Наполнение сайта вашими готовыми картинками и текстами и верстка;
2)Создание сайта с нуля, используя нулевые блоки на Tilda.Вы контролируете создание сайта и можете вносить правки (их количество обговаривается заранее).
3)Разработка дизайна сайта без дальнейшей верстки.
4)Все вышеперечисленное + консультация по дальнейшему продвижению.
- Бесплатно -
1.Внесение 4 правок;
2.Подключение домена и посадка на хостинг;
3.Аудит существующего сайта.
- Срок выполнения работы -
От 5 дней (доплата за ускоренное выполнение - 3 дня)
- Стоимость-
Обсуждается индивидуально