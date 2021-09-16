Дизайн сайтов

Доброго времени суток!

Нужен адаптивный дизайн для вашего сайта?

Тогда вы по адресу! Создадим адаптивный дизайн для вашего сайта любой сложности.

Все виды сайтов. А именно:

Одностраничный сайт (Landing)

Многостраничный сайт

Интернет магазин

Во всех работах предоставляются исходники. Работаю на Figma и Photoshop.

В работе со мной вы получаете:

* Уникальный дизайн

* Быструю скорость выполнения

* Качество

* Гарантия

* Хорошее настроение

От вас потребуется:

* Тематика сайта

* Цветовая гамма

* Структура ( если есть идеи)

* Фото, логотип, картинки ( если есть)

Касательно работы можете писать мне в рабочие часы по времени Алматы (GMT+6) в любой день недели.