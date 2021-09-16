Дизайн сайтов

Добавлена
2 года назад
10 просмотров
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                                          Доброго времени суток!

 Нужен адаптивный дизайн для вашего сайта?

 Тогда вы по адресу! Создадим адаптивный дизайн для вашего сайта любой сложности.

Все виды сайтов. А именно:

  • Одностраничный сайт (Landing)
  • Многостраничный сайт
  • Интернет магазин
Во всех работах предоставляются исходники. Работаю на Figma и Photoshop.

В работе со мной вы получаете:

 

  * Уникальный дизайн

  * Быструю скорость выполнения

  * Качество

  * Гарантия

  * Хорошее настроение

От вас потребуется:

* Тематика сайта

* Цветовая гамма

* Структура ( если есть идеи)

* Фото, логотип, картинки ( если есть)

Касательно работы можете писать мне в рабочие часы по времени Алматы (GMT+6) в любой день недели.