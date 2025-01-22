Дизайн сайтов

Сайт – это визитная карточка вашей компании. Создаю эксклюзивный, продающий дизайн сайта, выделяющийся среди конкурентов. Учитываю все ваши пожелания. На выходе вы получаете: ссылку с Figma подписанными слоями, шрифты.
Этапы работы:
- анализ ТЗ с расчетом стоимости и сроков;
- создание пробного блока до внесения оплаты;
- разработка и согласование версии для десктопа;
- создание мобильной версии (при необходимости).
Все правки в рамках ТЗ вносятся бесплатно до окончательного утверждения проекта.
Нужно для заказа:
1. ТЗ с подробным описанием каждого блока.
2. Примеры понравившихся сайтов.
3. Описать свои пожелания относительно дизайна.
4. Предоставить необходимые материалы для сайта: тексты/логотип/ бренд-бук, изображения.