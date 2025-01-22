Дизайн сайтов

Сайт – это визитная карточка вашей компании. Создаю эксклюзивный, продающий дизайн сайта, выделяющийся среди конкурентов. Учитываю все ваши пожелания. На выходе вы получаете: ссылку с Figma подписанными слоями, шрифты.

Этапы работы:

- анализ ТЗ с расчетом стоимости и сроков;

- создание пробного блока до внесения оплаты;

- разработка и согласование версии для десктопа;

- создание мобильной версии (при необходимости).

Все правки в рамках ТЗ вносятся бесплатно до окончательного утверждения проекта.

Нужно для заказа:

1. ТЗ с подробным описанием каждого блока.

2. Примеры понравившихся сайтов.

3. Описать свои пожелания относительно дизайна.

4. Предоставить необходимые материалы для сайта: тексты/логотип/ бренд-бук, изображения.