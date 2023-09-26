Дизайн сайту для Грумінг-салон для котів та собак (Happy Animals)

Дизайн сайтов
Добавлена
3 месяца назад
1 просмотр
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Односторінковий сайт для ознайомлення с грунінг салоном за замовлення послуг. Був виконаний аналіз конкурентів, проектування функціоналу та дизайн, проект зайняв три тижні.
Використовувалася програма Figma.

https://www.behance.net/gallery/175699613/Landing-page-for-grooming-salon