Дизайн сайту для Грумінг-салон для котів та собак (Happy Animals)
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Односторінковий сайт для ознайомлення с грунінг салоном за замовлення послуг. Був виконаний аналіз конкурентів, проектування функціоналу та дизайн, проект зайняв три тижні.
Використовувалася програма Figma.
https://www.behance.net/gallery/175699613/Landing-page-for-grooming-salon