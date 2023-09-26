Дизайн сайту E-commerce (Comfort zone)

E-commerce веб-сайт для продажу мебелів. Був спроектований каталог с фільтрацією та спеціальний конструктор для товарів.

Після аналізу конкурентів був спроектований детальний прототип функціоналу сайту та розроблена логіка зручного пересування для клієнта по сайту.

Цей проект виконувався чотири тижні.

Використовувалася програма Figma.

https://www.behance.net/gallery/178763709/E-commerce-UXUI-design-Furniture-store