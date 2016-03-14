Дизайн сервиса по поиску прокатов в городе

Рад, что после нашего сотрудничества заказчик не потерял доверие к фрилансерам. Ведь перед тем, как обратиться ко мне, заказчика развели на деньги этим же проектом, а потом шантажировали ответным отрицательным отзывом и поучали нелепыми примерами из жизни. Из-за этого по понятным причинам, он стремался заказывать дизайн и у меня. Но в отличие от «калеги» я заинтересован в первую очередь в крутом результате, а не в монетах. Поэтому теперь у довольного заказчика будет клевый продукт.

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