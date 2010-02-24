Дизайн строительного портала "Заделкин.ru"

Дизайн сайтов
Добавлена
14 лет назад
1644 просмотра
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http://zadelkin.ru/

Информационный-минималистский дизайн портала строительной тематики, акцент ставился на узнаваемый логотип. Разрабатывалось несколько макетов с разными цветовыми решениями. Дизайн располагается на движке Drupal