Дизайн строительного портала "Заделкин.ru"
Дизайн сайтов
Добавлена1644 просмотра
14 лет назад
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Информационный-минималистский дизайн портала строительной тематики, акцент ставился на узнаваемый логотип. Разрабатывалось несколько макетов с разными цветовыми решениями. Дизайн располагается на движке Drupal