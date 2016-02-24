Дизайн персонального блога. Дизайн, верстка, натяжка на WP, настройка, программирование. http://davairasti.ru/

Задание от заказчицы:

В шапке блога нарисована я, а на фоне обязательно солнце, небо, можно радугу, такие яркие солнечные блики, в общем, радостная атмосфера счастья, наполненности. А где-то слева немного туч, как будто я из них вышла. Получается, что я из жизни-существования перешла в жизнь - ЖИЗНЬ. Этот блог и будет о том, как выйти из плохих отношений, как отказаться от вредных привычек, перестать зависеть от плохих обстоятельств и стать счастливой, полюбить жизнь.