Полностью уникальный и оригинальный дизайн европейского интернет магазина духов. За основу базового направления дизайна и стиля был взять официальный интернет магазин парфюма D&G, взявший первое место в 2020 году по рейтингу сайтов в категории парфюмерии.

Ссылка на сайт - https://parfum-euro.com/