Для игрового хостинга 1GAME

Добавлена
23 дня назад
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1GAME-FON-MOTD.png

🩷 Выполненая работа для игрового хостинга 1GAME.COM.UA

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HAPPYEASTER DAY

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🩷 Баннер для - 1GAME.COM.UA

🩷 Аватарка для телеграмма - 1GAME.COM.UA

🩷 Аватарка вертикальная - 1GAME.COM.UA

🩷 Логотип - 1GAME.COM.UA

🩷 Мотд окно для сервера - 1GAME.COM.UA

🩷 Фон на сайт - 1GAME.COM.UA

🪙 Стоимость данной работы - 50$ / 2000 грн.

➡️ Разработано для игрового хостинга - [1GAME.COM.UA]

Если вы хотите заказать дизайн, вы можете связаться со мной в телеграмме: https://t.me/falso_makima