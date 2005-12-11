Выполненая работа для игрового хостинга 1GAME.COM.UA
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HAPPYEASTER DAY
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Баннер для - 1GAME.COM.UA
Аватарка для телеграмма - 1GAME.COM.UA
Аватарка вертикальная - 1GAME.COM.UA
Логотип - 1GAME.COM.UA
Мотд окно для сервера - 1GAME.COM.UA
Фон на сайт - 1GAME.COM.UA
🪙 Стоимость данной работы - 50$ / 2000 грн.
➡️ Разработано для игрового хостинга - [1GAME.COM.UA]
Если вы хотите заказать дизайн, вы можете связаться со мной в телеграмме: https://t.me/falso_makima