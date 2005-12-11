Здравствуйте! Представляю свою работу для проекта CS-DONBASS📌



🔥 Главный баннер - CS-DONBASS

🔥 Шапка СТАТИСТИКА - CS-DONBASS

🔥 Шапка БАН-ЛИСТ - CS-DONBASS

🔥 Аватарка для телеграма - CS-DONBASS

🔥 Логотип - CS-DONBASS

🔥 Favicon - CS-DONBASS

🔥 МОTD окно - CS-DONBASS



🪙 Стоимость данной работы - 45$ / 1800 грн.

➡️ Разработано под движок - [GameCMS]



Разработка велась мной самостоятельно, поэтому я могу гарантировать качество и уникальность материала. Если вас заинтересовал дизайн, вы можете связаться со мной в телеграмме: https://t.me/falso_makima