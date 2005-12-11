Здравствуйте! Представляю свою работу для проекта CS-DONBASS 📌
🟣 Главный баннер - CS-DONBASS
🟣 Баннер статистики - CS-DONBASS
🟣 Баннер бан-листа - CS-DONBASS
🟣 Аватарка для телеграмма - CS-DONBASS
🟣 Наклейка телеграмм - CS-DONBASS
🟣 Логотип - CS-DONBASS
🟣 Мотд окно - CS-DONBASS
🪙 Стоимость данной работы - 60$ / 2500 грн.
➡️ Разработано под движок - [GameCMS]
Разработка велась мной самостоятельно, поэтому я могу гарантировать качество и уникальность материала. Если вас заинтересовал дизайн, вы можете связаться со мной в телеграмме: https://t.me/falso_makima