Здравствуйте! Представляю свою работу для проекта CS-DONBASS 📌





🟣 Главный баннер - CS-DONBASS

🟣 Баннер статистики - CS-DONBASS

🟣 Баннер бан-листа - CS-DONBASS

🟣 Аватарка для телеграмма - CS-DONBASS

🟣 Наклейка телеграмм - CS-DONBASS

🟣 Логотип - CS-DONBASS

🟣 Мотд окно - CS-DONBASS



🪙 Стоимость данной работы - 60$ / 2500 грн.

➡️ Разработано под движок - [GameCMS]



Разработка велась мной самостоятельно, поэтому я могу гарантировать качество и уникальность материала. Если вас заинтересовал дизайн, вы можете связаться со мной в телеграмме: https://t.me/falso_makima