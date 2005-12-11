Здравствуйте! Представляю свою работу для проекта GAMECS-UA📌



🔥 Баннер МАГАЗИН ОНЛАЙН - GAMECS-UA

🔥 Баннер ЗАДАТЬ ВОПРОС - GAMECS-UA

🔥 Баннер РАЗДЕЛ РАЗБАНА - GAMECS-UA

🔥 Шапка СТАТИСТИКА - GAMECS-UA

🔥 Шапка БАН-ЛИСТ - GAMECS-UA

🔥 Аватарка для телеграма - GAMECS-UA

🔥 Логотип - GAMECS-UA

🔥 МОTD окно - GAMECS-UA



🪙 Стоимость данной работы - 55$

➡️ Разработано под движок - [GameCMS]



Разработка велась мной самостоятельно, поэтому я могу гарантировать качество и уникальность материала. Если вас заинтересовал дизайн, вы можете связаться со мной в телеграмме: https://t.me/falso_makima