Здравствуйте! Представляю свою работу для проекта GAMECS-UA📌
🔥 Баннер МАГАЗИН ОНЛАЙН - GAMECS-UA
🔥 Баннер ЗАДАТЬ ВОПРОС - GAMECS-UA
🔥 Баннер РАЗДЕЛ РАЗБАНА - GAMECS-UA
🔥 Шапка СТАТИСТИКА - GAMECS-UA
🔥 Шапка БАН-ЛИСТ - GAMECS-UA
🔥 Аватарка для телеграма - GAMECS-UA
🔥 Логотип - GAMECS-UA
🔥 МОTD окно - GAMECS-UA
🪙 Стоимость данной работы - 55$
➡️ Разработано под движок - [GameCMS]
Разработка велась мной самостоятельно, поэтому я могу гарантировать качество и уникальность материала. Если вас заинтересовал дизайн, вы можете связаться со мной в телеграмме: https://t.me/falso_makima