Для проекта GAMECS-UA

Добавлена
6 месяцев назад
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Здравствуйте! Представляю свою работу для проекта GAMECS-UA📌

🔥 Баннер МАГАЗИН ОНЛАЙН - GAMECS-UA

🔥 Баннер ЗАДАТЬ ВОПРОС - GAMECS-UA

🔥 Баннер РАЗДЕЛ РАЗБАНА - GAMECS-UA

🔥 Шапка СТАТИСТИКА - GAMECS-UA

🔥 Шапка БАН-ЛИСТ - GAMECS-UA

🔥 Аватарка для телеграма - GAMECS-UA

🔥 Логотип - GAMECS-UA
🔥 МОTD окно - GAMECS-UA


🪙 Стоимость данной работы - 55$

➡️ Разработано под движок - [GameCMS]

Разработка велась мной самостоятельно, поэтому я могу гарантировать качество и уникальность материала. Если вас заинтересовал дизайн, вы можете связаться со мной в телеграмме: https://t.me/falso_makima