Здравствуйте! Представляю свою работу для проекта IMPROBABLE 📌



🟣 Главный баннер - IMPROBABLE

🟣 Баннер статистики - IMPROBABLE

🟣 Баннер бан-листа - IMPROBABLE

🟣 Аватарка для телеграмма - IMPROBABLE

🟣 Наклейка телеграмм - IMPROBABLE

🟣 Логотип - IMPROBABLE

🟣Фон для авторизации - IMPROBABLE



🪙 Стоимость данной работы - 73$ / 3000 грн.

➡️ Разработано под движок - [GameCMS]



Разработка велась мной самостоятельно, поэтому я могу гарантировать качество и уникальность материала. Если вас заинтересовал дизайн, вы можете связаться со мной в телеграмме: https://t.me/falso_makima