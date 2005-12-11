Здравствуйте! Представляю свою работу для проекта IMPROBABLE 📌
🟣 Главный баннер - IMPROBABLE
🟣 Баннер статистики - IMPROBABLE
🟣 Баннер бан-листа - IMPROBABLE
🟣 Аватарка для телеграмма - IMPROBABLE
🟣 Наклейка телеграмм - IMPROBABLE
🟣 Логотип - IMPROBABLE
🟣Фон для авторизации - IMPROBABLE
🪙 Стоимость данной работы - 73$ / 3000 грн.
➡️ Разработано под движок - [GameCMS]
Разработка велась мной самостоятельно, поэтому я могу гарантировать качество и уникальность материала. Если вас заинтересовал дизайн, вы можете связаться со мной в телеграмме: https://t.me/falso_makima