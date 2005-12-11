Здравствуйте! Представляю свою работу для проекта NARODCS📌
🔥 Главный баннер - NARODCS
🔥 Шапка СТАТИСТИКА - NARODCS
🔥 Шапка БАН-ЛИСТ - NARODCS
🔥 Аватарка для телеграма - NARODCS
🔥 Наклейка телеграмм - NARODCS
🔥 Логотип - NARODCS
🔥 МОTD окно - NARODCS
🪙 Стоимость данной работы - 55$ / 2200 грн.
➡️ Разработано под движок - [GameCMS]
Разработка велась мной самостоятельно, поэтому я могу гарантировать качество и уникальность материала. Если вас заинтересовал дизайн, вы можете связаться со мной в телеграмме: https://t.me/falso_makima