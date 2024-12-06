Здравствуйте! Представляю свою работу для проекта NARODCS📌



🔥 Главный баннер - NARODCS

🔥 Шапка СТАТИСТИКА - NARODCS

🔥 Шапка БАН-ЛИСТ - NARODCS

🔥 Шапка МУТ-ЛИСТ - NARODCS

🔥 Аватарка для телеграма - NARODCS

🔥 Наклейка телеграмм - NARODCS

🔥 Логотип - NARODCS



🪙 Стоимость данной работы - 50$ / 2000 грн.

➡️ Разработано под движок - [GameCMS]



Разработка велась мной самостоятельно, поэтому я могу гарантировать качество и уникальность материала. Если вас заинтересовал дизайн, вы можете связаться со мной в телеграмме: https://t.me/falso_makima