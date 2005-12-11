Здравствуйте! Представляю свою работу для проекта RODNOYPUBLIC 📌
🟣 Главные баннера - RODNOYPUBLIC
🟣 Иконки - RODNOYPUBLIC
🟣 Аватарка для телеграмма - RODNOYPUBLIC
🟣 Логотип - RODNOYPUBLIC
🟣 Мотд окно - RODNOYPUBLIC
Также было много чего остального, показываю лишь визуальную работу.
🪙 Стоимость всех работ, которые были сделаны для них - 100$ / 4100 грн.
➡️ Разработано под движок - [GameCMS]
Разработка велась мной самостоятельно, поэтому я могу гарантировать качество и уникальность материала. Если вас заинтересовал дизайн, вы можете связаться со мной в телеграмме: https://t.me/falso_makima