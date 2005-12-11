Здравствуйте! Представляю свою работу для проекта YGORDONA📌





🔥 Баннер МАГАЗИН УСЛУГ - YGORDONA

🔥 Баннер СБОРКА ОТ ПРОЕКТА - YGORDONA

🔥 Баннер ЗАДАТЬ ВОПРОС - YGORDONA

🔥 Баннер ПОПОЛНЕНИЕ БАЛАНСА - YGORDONA

🔥 Баннер КЕЙСОВ - YGORDONA

🔥 Баннер ОТКРЫТЫЙ КЕЙС "x3" - YGORDONA

🔥 Баннер АКТИВАЦИЯ КОДА - YGORDONA



🪙 Стоимость данной работы - 85$

➡️ Разработано под движок - [GameCMS]



Разработка велась мной самостоятельно, поэтому я могу гарантировать качество и уникальность материала. Если вас заинтересовал дизайн, вы можете связаться со мной в телеграмме: https://t.me/falso_makima