До полировки

http://avto-rem.narod.ru

Если фары по каким-то причинам потускнели и выглядят затертыми и поцарапанными, а Вам хотелось бы их преобразить, чтобы они сверкали на солнце и стали максимально прозрачными, то мы поможем Вам решить этот вопрос. Ведь при затёртых и мутных фарах не только теряется внешний вид и привлекательность автомобиля, но и свет становится неярким и рассеянным, что негативно влияет на безопасность.

Но полируются не все фары, а только пластиковые. Как правило, автопроизводители уже давно используют пластиковые фонари и фары, а не стекло.

После полировки царапины, и матовость исчезают, Фары обретают первоначальный блеск и прозрачность, что в целом, придаёт привлекательность Вашему автомобилю.

Для полировки пластиковых фар и фонарей мы используем специальные пасты и средства. По времени эта процедура занимает от 15 минут до 1 часа ( в зависимости от того сколько фар Вам необходимо отполировать).