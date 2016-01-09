Дома из газобетона "Вира-Строй"

Компания Вира-Строй занимается строительством домов из газобетона. Пока это направление не очень развито, и перед нашей командой стояла задача создать лендинг для популяризации данного направления и увеличения клиентопотока.Целевой аудиторией лендинга являются семейные женщины, поэтому мною были выбраны мягкие теплые цвета в дизайне. Еще одним нововведением стал перенос призыва на уровень преимуществ с правой стороны, повторяя z-схему просмотра страниц.