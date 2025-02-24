Домашняя кондитерская

Gâteau de rêve — сайт домашнего кондитера, создающего уникальные сладкие произведения и способного растопить не только шоколад, но и сердца покупателей. Основная задача заключалась в создании удобного и практичного сайта, который будет демонстрировать не только работы клиента, но и упрощать процесс взаимодействия с покупателями и оформления заказа. Для решения я создать адаптивный сайт с современным дизайном, удобным и понятным функционалом и навигацией. Использовала фотографии работ, чтобы показать профессионализм своего клиента.